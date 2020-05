Coronavirus, nessun caso in provincia di Arezzo e c'è un altro guarito

Coronavirus, nel report della Asl Toscana Sud Est relativo a lunedì 25 maggio nessun nuovo caso risulta nella provincia di Arezzo.

Un altro segnale positivo nell'andamento delle ultime settimane e soprattutto degli ultimi giorni, con zero casi registrati in città, zero nelle vallate e, in alcuni giorni, addirittura zero in tutta l'area della Asl Toscana Sud Est.

Nel report di oggi, lunedì 25 maggio, c'è stato un solo caso nel Grossetano (comune di Castiglion della Pescaia).

Riguardo ai guariti, un solo caso e nella provincia di Arezzo (nel comune di Bucine).

In totale, nell'Area Vasta sono 227 i casi in carico, di questi 131 persone sono in isolamento domiciliare e 30 in ospedale. I guariti in totale sono 1.192.

Dalle ore 14 del 24 maggio alle ore 14 del 25 maggio sono stati eseguiti 261 tamponi, tra questi un positivo (ripetizioni e nuovi casi).