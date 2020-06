Coronavirus, un nuovo caso di contagio nell'Aretino: è a Terranuova Bracciolini. Nessun guarito

Un positivo al Coronavirus in provincia di Arezzo. Nel bollettino diffuso dalla Asl Toscana Sud Est nella giornata di venerdì 12 giugno risulta un nuovo contagiato e nessun guarito nell'Aretino.

La situazione relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 riguarda la fascia temporale che va dalle ore 14 del giorno 11 giugno alle ore 14 del giorno 12 giugn. Si evidenzia un nuovo caso nel comune di Terranuova Bracciolini, ma anche nessun nuovo guarito e nessun ulteriore decesso.

Nella Asl Toscana Sud Est risultano in totale 37 casi in carico, di cui: 19 persone che sono in isolamento domiciliare, 10 in Ospedale, 4 in RSA e 4 ricoverati extra Asl.

I guariti nell'Area Vasta sono in totale 1.347.

Dalle ore 14 del giorno 11 alle ore 14 del giorno 12 giugno sono stati effettuati 576 tamponi.