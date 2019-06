Venti garage aperti dai ladri in una notte. E' successo ad Arezzo in zona Fiorentina. La banda del forellino praticato con il trapano colpisce ancora nei box della città. (Guarda le foto) Fortunatamente modesto il bottino, limitato ad alcuni attrezzi. Ma danni e senso di insicurezza. Negli interrati di via Stoppani e via Golgi sopralluogo della polizia e rilievi della scientifica. Amaro risveglio per i proprietari dei fondi, che hanno scoperto di essere stati oggetto di visite notturne. Verifica delle cose mancanti e riparazione da fare nelle basculanti messe ko con il buco praticato con la punta del trapano e la levetta fatta scattare con un uncino per avere libero accesso. Nei giorni passati episodi analoghi ad Arezzo tanto che si sospetta l'azione di un gruppo specializzato.

ARTICOLO DI ALESSANDRO BINDI SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 27 GIUGNO