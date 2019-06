Avvocato aggredito con mazza e dita negli occhi

Avvocato aggredito da un uomo con la mazza di ferro che gli spacca i vetri dell'auto, poi lo insegue e gli mette le dita negli occhi. "Voleva strapparmeli", dice Gianni Tognazzi, legale di 51 anni, che ha subìto la furia di un sessantenne uscito di senno, a quanto risulta, per il timore di perdere l'affidamento del figlio nell'ambito di una causa di separazione.

Il fatto è successo ad Arezzo nel piazzale di un istituto che si occupa della riabilitazione di persone disabili, come appunto il figlio dell'uomo autore del gesto. L'avvocato, tutore del figlio su nomina del giudice, si era recato lì per il trasferimento del disabile su disposizione dello stesso giudice. Una situazione delicata e complessa che avrebbe innescato la reazione del padre.

"Grazie ad un collega che era con me e ad un dottore che è accorso, mi sono salvato", racconta l'avvocato Tognazzi, poi medicato al pronto soccorso: nessuna lesione importante agli occhi, fortunatamente. Sul posto intervento della Polizia con sequestro della mazza e segnalazione alla procura per danneggiamenti. Il professionista sporge querela per le lesioni. L'avvocato Enrico Burali, presidente dell'Ordine degli avvocati di Arezzo esprime solidarietà sua e dei colleghi. "La nostra - dice - è una professione pericolosa".

