Lite in strada tra ciclisti e automobilista finisce in tribunale. Un cortonese di 47 anni è accusato di lesioni per aver sferrato un pugno al conducente di un'auto con il quale era iniziata una accesa discussione in seguito ad un sorpasso. L'uomo al volante, quarantenne anche lui, avrebbe riportato lesioni per trenta giorni. Anche lui, lamentava il ciclista, aveva alzato le mani e nel processo davanti al giudice di pace è stato assolto per l'impossibilità di ricostruire in modo chiaro la situazione. Ora il caso è davanti al giudice monocratico di Arezzo, Ada Grignani. Ascoltati testimoni, assente il medico curante che ha stilato il referto all'automobilista: sanzionato dal giudice. Caso controverso avvenuto nell'ormai lontano 2014 nella campagna di Cortona. Tre ciclisti che pedalano a lato strada (discordano le versioni se fossero perfettamente in fila o no), il sorpasso dell'auto con presunto urto ad un gomito di uno dei tre, parole che volano e poi la discussione con i colpi proibiti. Sentenza che scivola ottobre. Ciclista difeso dall'avvocato Gabriele Zampagni, automobilista parte civile con l'avvocato Laura Paffetti.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 27 GIUGNO