E' morta per le gravissime lesioni riportate nello scontro fra l'auto sulla quale viaggiava con il marito ed una jeep. La vittima si chiamava Lucia Quercia, 79 anni, di Figline. L'incidente è avvenuto alle 16 di giovedì 27 giugno lungo la provinciale della Valdambra, ad Ambra. Da chiarire le cause della collisione tra il veicolo con a bordo la coppia, lui 82 anni, rimasto seriamente ferito, e il fuoristrada. Sul posto ambulanze, automedica ed eliambulanza Pegaso: la signora è deceduta sul velivolo diretto alle Scotte di Siena. Il marito è in codice rosso. L'altro ferito, 67 anni, di Bucine, è stato portato alla Gruccia in ambulanza sempre con codice rosso. Impegnati nel luogo dell'incidente i vigili del fuoco e i carabinieri.