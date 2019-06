Nessuna offerta per Del Tongo. E' andata deserta l'asta per la vendita in lotti separati dell'attività con lo storico marchio delle cucine componibili e dello stabilimento di Tegoleto. Tutto da rifare. Sul tavolo del notaio Michele Tuccari, di Arezzo, zero buste e i curatori fallimentari valuteranno ora il da farsi. L'attività era in vendita ad un milione, il fabbricato a venti. A settembre in vendita anche due terreni. Mercato quindi freddo, in attesa che i prezzi calino.

Intanto, dopo il flop del primo tentativo, nuova chiamata per Cantarelli, l'azienda della moda con sede a Terontola fallita anch'essa nel 2018: il 2 luglio i curatori provano a ricollocarla partendo da un prezzo più basso, 1,7 milioni rispetto agli oltre 2 del primo esperimento. Nel frattempo l'azienda è in affitto ai bulgari di Richmart (famiglia Yordanov) che hanno recentemente presentato una nuova collezione, realizzata esternamente, e vantano il diritto di prelazione per l'acquisto definitivo. Destino incerto, per ora nessun piano industriale con programmi produttivi e occupazionali.

