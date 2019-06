Cantarelli, stop affitto ai bulgari alla vigilia dell'asta

Cantarelli, nuovo colpo di scena. Revocato l'affitto dell'azienda ai bulgari alla vigilia dell'asta in programma martedì 2 luglio. La novità emerge dalle note in calce al bando, pubblicate sul web, dove si legge: "Visto il recesso del Fall. Cantarelli dal contr. di affitto d'azienda con Toc Fashion Academy Tuscany, l'affittuaria è decaduta dal diritto di prelazione. La vendita ex art.108 L.F. diverrà definitiva senza soccombenza al limite del suddetto diritto". Non è stato per ora possibile capirne di più dai curatori fallimentari che a gennaio avevano aggiudicato l'azienda alla società di Irina Yordanova, moglie di Martin Yordanov, imprenditore bulgaro di Richmart. Operazione che era stata ritenuta positiva, con vendita dei capi di magazzino e dei tessuti per incamerare risorse per i creditori.

Ora lo stop. Ignari di tutto i tre dipendenti assunti con contratto a tempo determinato che stavano curando la prossima fiera di New York, dopo aver seguito la fashion week di Firenze per il mercato russo. La revoca dell'affitto arriva prima del secondo tentativo di vendita dei curatori fallimentari, con prezzo base 1,7 milioni di euro per stabilimento di Terontola di Cortona marchio e attività. La precedente asta a maggio era andata deserta. Non essendoci più un soggetto che parte avvantaggiato con il diritto di prelazione, la partita teoricamente si apre. Tra gli interessati sembra rispuntare il nome di Antongiulio Pacenti con la sua cordata, che da socio dei bulgari è poi diventato loro avversario.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 29 GIUGNO