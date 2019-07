Cuccioli sequestrati in A1, Enpa: "Adozioni gratis ma fate offerte". Si sceglie a chi darli

Enpa continua a ricevere richieste per i 53 cuccioli sequestrati dalla Polizia stradale di Battifolle in A1 e destinati al mercato nero. Una parte dei cagnolini si trova al canile di Arezzo, altri sono stati trasferiti al Forestello in Valdarno per questioni di igiene e logistica. In entrambe le strutture ci si può presentare di persona per chiedere l'affidamento temporaneo. Sara Enpa a suo giudizio stilare la lista e inviarla alla procura per l'avallo.

Proprio perché si tratta di adozione non definitiva fin quando non ci sarà confisca al termine del procedimento penale, non può essere praticato alcun prezzo sui cuccioli. Tra i tanti che chiamano Enpa c'è pure chi chiede: "Come posso aggiudicarmi un cucciolo?". Come fosse un'asta.

Enpa, che opera d'intesa con la procura di Arezzo, affiderà quindi i cani gratuitamente. E senza seguire come criterio l'ordine di arrivo delle domande. In primis, spiegano all'ente, c'è il benessere dell'animale. Bianchina, uno dei bulldog francesi, i più richiesti perché di moda, ha una malformazione cardiaca e chi la adotta dovrà farla operare quando sarà più grande. Tutti coloro che avranno adottato i cani, dovrà sostenere le spese di cura e periodicamente portare il cane al canile per il controllo previsto.

Il veterinario di Castiglion Fiorentino, il dottor Alberto Brandi, ha sottolineato con una proposta provocatoria la "corsa" all'adozione dei cani di razza rispetto alle gravi problematiche relative ai randagi e alla loro cura. "Perché non farli pagare 300 euro e destinare i soldi alle strutture di Enpa?", ha scritto Brandi sui social. Cuccioli di bulldog francese costano anche 1800 euro e al mercato nero 700/800: lo sforzo economico di chi li prende, propone il veterinario, sarebbe congruo e utile alla causa.

Pur apprezzando il senso della proposta, Sandra Capogreco, presidente di Enpa, spiega che applicare un prezzo sui cuccioli sequestrati non è consentito in virtù del protocollo con la procura, ma le libere offerte per Enpa sono graditissime e molto utili per i progetti dell'ente nazionale protezione animali. Occorreranno quindici, venti giorni per arrivare all'affidamento temporaneo.

