Manuel Pesci brilla al Campionato Italiano

Manuel Pesci, 24 anni, di Castiglion Fiorentino, brilla al Campionato Italiano di Ciclismo su strada corso domenica 30 giugno a Compiano nel Parmense. Il corridore Elite che ha gareggiato con i professionisti e i big, è arrivato 33° al termine di una corsa durissima, lunga 226 chilometri con 4 mila metri di dislivello. Dei circa 130 partenti, solo 38 sono arrivati. Un caldo asfissiante ha messo a dura prova i corridori. Per Pesci, che corre per il Team Malmantile, soddisfazione dopo il traguardo. Nel prossimo fine settimana parteciperà alle Valli Aretine. Velocista completo, esplosivo, ma anche forte nelle salite brevi, Manuel Pesci corre tra i dilettanti e l'obiettivo del salto nel professionismo sarebbe alla sua portata, come dimostrato dalla buona prova nel Campionato Italiano vinto da Formolo.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 1 LUGLIO