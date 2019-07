Una donna è morta ustionata dopo essersi cosparsa di alcol il corpo per rinfrescarsi. Per contrastare il caldo opprimente, all'interno della sua abitazione ha utilizzato un metodo molto rischioso puntando sull'effetto sollievo che il liquido altamente infiammabile dà. E' successo ad Arezzo in via Giotto e la scintilla che ha provocato le fiamme pare sia partita dalle fibre sintetiche di un vestito che indossava. La signora, 86 anni, ha tentato di spegnere il fuoco ma le ustioni sul corpo, soprattutto al dorso, non le hanno dato scampo. Sono intervenuti per primi i parenti, che abitano al piano di sotto, e sono arrivati i soccorsi: 118 e vigili del fuoco. Trasportata all'ospedale è deceduta dopo alcune ore. Il fatto risale a sabato 29 giugno, ma si è appreso successivamente. La procura ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull'accaduto. Escluse responsabilità di terzi. Coinvolti carabinieri e vigili del fuoco per gli accertamenti del caso. Ritrovato il flacone di alcol utilizzato. Pare che quella di rinfrescarsi così fosse una abitudine dell'anziana. A terra in camera alcuni indumenti bruciati.

