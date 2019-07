Ladri svaligiano villa mentre la famiglia è in giardino che cena. E' successo a Sansepolcro sere fa e i malviventi sono fuggiti con un bottino del valore di alcune migliaia di euro composto da monili, un orologio e contanti. Approfittando del fatto che i proprietari dell'abitazione in zona Sacro Cuore erano all'esterno per godersi il fresco, a tavola, i ladri sono riusciti a introdursi nell'abitazione e a rovistare in cerca di qualcosa di prezioso. Il cane ha iniziato ad abbaiare e a quel punto il raid si è interrotto con la precipitosa fuga dei malfattori. Indagini in corso sull'episodio.

