Ladri in azione in via Sergio Ramelli in zona Fiorentina ad Arezzo, vicino alla ex UnoAerre. Furto ai danni della ditta Il Delfino che lavora ottone e argento; razzie andate a vuoto alla Ekinson (prodotti chimici legati all'oreficeria) dove con un muretto è stato sfondato il muro della adiacente ditta di cartongesso Milani; furto non andato in porto anche ad un'altra azienda di bigiotteria a fianco del Delfino, Surprise Gold. E' successo tra l'una e le due della notte. Al lavoro la Squadra mobile della questura per le indagini. Al Delfino i malviventi sono riusciti a prendere argento dopo aver forzato le casseforti sempre con il flessibile. Consistenti anche i danni. I banditi erano in tre e con il volto coperto.