Asta Cantarelli, azienda aggiudicata in via provvisoria ai bulgari. Ennesimo colpo di scena. La Toc Fashion Academy Tuscany s.r.l. di Irina Yordanova alla quale era stato revocato l'affitto nei giorni scorsi, per ragioni ancora non note, l'ha spuntata oggi a Milano. L'unica busta pervenuta nello studio dell'avvocato Salvatore Sanzo, curatore fallimentare con l'aretina Lucia Stefani, era appunto quella della moglie di Martin Yordanov, l'imprenditore di Richmat.

"Con riferimento alla vendita dell’azienda in un unico lotto con l’immobile sito in Località Terontola – Strada Statale 71 n. 41– 52044 Cortona (AR), unitamente ai beni mobili specificatamente individuati ed ai marchi, celebratasi in data odierna mediante procedura competitiva ai sensi dell’art. 107 L. Fall.", i curatori comunicano:

"Essendo pervenuta una sola offerta per la gara celebratasi in data odierna, i Curatori hanno aggiudicato, in via provvisoria, alla società Toc Fashion Academy Tuscany s.r.l., mediante procedura competitiva ai sensi dell’art. 107 L. Fall., l’azienda in Località Terontola – Strada Statale 71 n. 41– 52044 Cortona (AR), come meglio descritta nell’avviso di vendita, nel disciplinare di gara e nelle relazioni di stima, a cui espressamente si rinvia, al prezzo di € 1.756.656,00."

Viene specificato che "Il Curatore ha il potere di sospendere la vendita, ai sensi dell'art. 107, comma 4, L. Fall., ove gli pervenga un’offerta d’acquisto per un importo superiore al dieci per cento del prezzo della precedente offerta entro e non oltre 3 giorni dalla gara; termine entro il quale il Curatore comunicherà al Giudice Delegato l'esito della vendita formalizzata con il deposito della relativa documentazione in cancelleria ai sensi dell’art. 107, comma 5, L. Fall.";

e ancora:

"ai sensi dell’art. 108 L. Fall. il Giudice Delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, potrà sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui all'articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato".

Infine:

"Laddove, dunque, non pervenissero offerte migliorative entro e non oltre venerdì 5 luglio 2019 ed il Giudice non sospenda ai sensi dell’art. 108 L. Fall. la vendita, resta inteso che l’aggiudicazione diverrà definitiva e si potrà procedere alla formalizzazione della cessione d’azienda in favore dell’aggiudicatario nei termini meglio specificati nel disciplinare di gara".