Caso Guerrina Piscaglia, Gratien Alabi dal carcere indica due testimoni inediti, mai sentiti prima durante le indagini e il suo avvocato, Riziero Angeletti, svolge indagini difensive. Sopralluogo a Cà Raffaello, foto e video, raccolta di elementi. Tutto volto ad una possibile richiesta di revisione del processo. Lo conferma al Corriere di Arezzo lo stesso Angeletti che nei giorni scorsi è tornato nei luoghi dove il primo maggio 2014 sparì Guerrina Piscaglia e dove, secondo la sentenza passata in giudicato, ad ucciderla e a farne sparire il corpo fu padre Graziano, vice parroco della località nel comune di Badia Tedalda.

Il sacerdote congolese, rinchiuso a Rebibbia, dove sconta 25 anni di reclusione, ha fornito al suo legale appunti, ricordi e annotazioni per una lettura diversa della vicenda. Ha fatto dei nomi. L'avvocato Angeletti mantiene riserbo sui due uomini che potrebbero portare conoscenze diverse su ciò che avvenne il primo maggio e nella fase successiva. Secondo l'avvocato l'attenzione investigativa concentrata su Gratien e su ciò che avrebbe fatto nella fascia oraria del primo pomeriggio di quel giorno, quando la donna si recò verso la canonica, ha fatto sfuggire movimenti rilevanti di terze persone.

Secondo Angeletti preziosa risulterà anche la testimonianza di un religioso, confratello di Alabi, al suo ritorno dall'estero. E sempre per il legale, Guerrina Piscaglia potrebbe essere entrata ma anche uscita dalla canonica. Infine, gli altri due frati presenti quel giorno in canonica non sono stati sufficientemente "torchiati". Se esistono elementi oggettivi per una clamorosa rilettura del caso Guerrina è ancora presto per dirlo. Vedremo. Prima scadenza per il difensore è il ricorso alla Corte europea.

Angeletti aggiunge che l'Ordine dei Premostratensi non ha ancora comunicato nulla di ufficiale ad Alabi circa la sua posizione all'interno dell'ordine e quindi della Chiesa. La riduzione allo stato laicale non sarebbe ancora scattata. Intanto, la famiglia Alessandrini (marito e figlio di Guerrina) non ha ricevuto alcuna risposta dalla Diocesi di Arezzo sulla richiesta di risarcimento presentata dagli avvocati Nicola Detti e Francesca Faggiotto, per la responsabilità che a loro dire avrebbe avuto l'istituzione ecclesiastica nell'omicidio. La donna, innamorata del prete, per la sentenza venne eliminata da Alabi, pastore di anime in quella località, preoccupato per la sua reputazione.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 5 LUGLIO