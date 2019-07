"Commercialista azzerato dalla banca, indennizzato con la generosa consulenza Coingas". E' ciò che il pm Andrea Claudiani contesta nell'ambito dell'inchiesta che ha messo a rumore Arezzo con l'ipotesi di reato del peculato. Il Corriere di Arezzo pubblica i contenuti del decreto di perquisizione che ha portato allo scoperto l'indagine della procura su presunti flussi di denaro pubblico che, nell'ipotesi di accusa, avrebbero generato ingiusto profitto con convenzioni dagli importi "manifestamente abnormi", "senza alcuna procedura di evidenza pubblica", "prive di alcuna utilità o rilevanza per l'ente". Contratti, quindi, con "funzione di copertura formale e contabile per la erogazione di ingenti somme di denaro ai beneficiari".

Un canale è quello dello studio legale Olivetto Rason di Firenze, per 304 mila euro, appannaggio di tre avvocati. L'altro è quello del commercialista Marco Cocci, che dal giugno 2018 avrebbe ricevuto compensi per 144 mila euro. Ebbene, la procura sostiene che il professionista era una delle vittime di Banca Popolare di Vicenza, avendo perso oltre centomila euro con le azioni che discendevano dalle cosiddette operazioni "baciate". In suo soccorso sarebbe intervenuto Staderini, amministratore di Coingas nel 2018, che è stato direttore dell'agenzia di Arezzo della banca vicentina. Il "movente" della consulenza, come scrive il magistrato, starebbe appunto nel problema finanziario avuto dal professionista. Difeso dall'avvocato Stefano Del Corto, per ora Cocci - brillante commercialista cortonese con studio ad Arezzo - non rilascia dichiarazioni ufficiali. Il suo legale lo definisce "sereno" e si dice sicuro di poter dimostrare che quanto ricevuto dal professionista è ampiamente giustificato dalle qualificate e importanti consulenze svolte per Coingas in un momento di trasformazione della società.

Tutti gli indagati stanno organizzando le loro difese con i rispettivi avvocati: Mario Cherubini per Staderini, Luca Berbeglia per l'assessore Alberto Merelli, Paolo Romagnoli per Franco Scortecci. All'amministratore attuale Franco Scortecci e alla contabile Mara Cacioli viene contestato di aver favorito, a posteriori, quelle operazioni ritenute dal pm inutili e costose, non agevolando le indagini, esercitando pressioni sui revisori dei conti che avevano evidenziato anomalie, producendo una relazione ad hoc per ottenere pareri positivi da parte di un affermato studio legale di Arezzo e da parte della società di revisione Ernst & Young. Ci sarebbero altri indagati. Il caso è in evoluzione.

