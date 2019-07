Bufera Coingas, nell'inchiesta per peculato sulle consulenze della società, spunta la figura di un "esponente comunale" che incalzava l'assessore Alberto Merelli (tra i cinque indagati) affinché pressasse sui revisori dei conti che sollevavano dubbi sugli incarichi per 448 mila euro al commercialista Marco Cocci e allo studio legale Olivetti Rason di Firenze.

Convincere il presidente del collegio dei revisori, Giovanni Minetti, a dare parere favorevole, altrimenti togliergli l'incarico: di questo si parla in un colloquio telefonico del 4 giugno 2019 captato dagli inquirenti.

Il pm Andrea Claudiani non indica nel decreto di perquisizione il nome del politico al telefono con Merelli, ma riporta le frasi: "... fate questo incontro rapidamente perché devi essere molto chiaro e diretto, se questa persona non intende fare questa cosa... e dal momento che ce lo abbiamo messo noi... si parla con ... e si dice schiodati ci si mette un altro... ma non è accettabile che uno messo lì da noi non ci stia a sentire".

Secondo il pm Claudiani e la Digos, che svolgono le indagini, dopo che nella gestione dell'amministratore di Coingas, Sergio Staderini, erano state avviate le super convenzioni, ritenute "abnormi" per le cifre e scollegate dalle reali esigenze della spa dei comuni, era in atto con la gestione del nuovo amministratore Franco Scortecci, una "febbrile" attività documentata dalle intercettazioni, per rendere plausibili quelle spese di denaro pubblico su cui pendono le accuse di peculato, favoreggiamento e abuso d'ufficio.

"... gli asini che volano devono essere visti come tali da tutti... non solo da chi scrive", dice ancora l' "esponente comunale" a Merelli con una frase che per gli inquirenti va interpretata appunto nel senso di "ottenere una valutazione compiacente" da parte dei revisori. Anche l'avvocato che Coingas incarica di effettuare una relazione liberatoria sulle consulenze, secondo un'altra intercettazione direbbe: "io scrivo che gli asini volano" e ancora "io in 30 anni di carriera unn'ho mai visto cifre del genere". L'avvocato, di cui non viene fatto il nome nelle carte, ha poi dato parere favorevole, come del resto la società di revisione E & Y. Entrambi i giudizi, secondo la procura, non sarebbero corretti.

Il Corriere di Arezzo in edicola riporta, oltre alle intercettazioni e agli sviluppi dell'inchiesta, l'elenco delle consulenze affidate a Cocci e allo studio Olivetti Rason che, per il legale incaricato da Coingas, hanno ricevuto compensi "congrui".

