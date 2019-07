Bufera Coingas, tiene banco il giallo su chi sia il politico "x", l'esponente comunale non citato dal pm Andrea Claudiani, che per telefono, intercettato, pressa l'assessore Alberto Merelli perché convinca i revisori dei conti a piegarsi ad un giudizio positivo sulle consulenze d'oro al centro dell'indagine per peculato, abuso d'ufficio e favoreggiamento. In attesa che questo punto si chiarisca, il Corriere di Arezzo riporta alcuni passaggi della relazione dei revisori dei conti, fortemente perplessi davanti ai 448 mila euro spesi da Coingas e messi a bilancio, per pagare il commercialista Marco Cocci e lo studio legale Olivetti Rason di Firenze. I revisori (collegio guidato da Giovanni Minetti) fin da metà 2018 sollevano dubbi, ma, lamentano, vengono loro negati i documenti. Lo avranno solo a febbraio 2019, dopo il passaggio di consegne al vertice di Coingas tra Sergio Staderini e Franco Scortecci.

I revisori notano come le spese incidano fortemente sui conti della società, in modo negativo, chiedono che venga convocata l'assemblea dei soci (i Comuni) per affrontare la questione e prendere opportune misure. L'amministratore Scortecci incarica uno studio legale di eseguire una valutazione sulla congruità delle cifre e il parere sarà positivo (secondo la procura giudizio erroneo o compiacente). Quel parere per i revisori è "incompleto" e le numerose consulenze, scrivono, non possono trovare giustificazione nel fatto che il 2018 era un anno straordinario per l'annuncio di Estra di quotarsi in Borsa e per la nuova legge sulle partecipazioni societarie.

I revisori mantengono le loro riserve e nella relazione al bilancio Coingas approvato giorni fa, quando la bufera era già scoppiata, scrivono che "non siamo in grado di esprimere un giudizio, vi invitiamo a valutare l'incidenza di quelle consulenze." Le cifre e i contenuti degli incarichi (per la procura abnormi le somme e inutili per la società le consulenze) erano dunque oggetto di rilievi da tempo, ma, secondo quanto emerge dall'inchiesta, i revisori dei conti furono inascoltati se non osteggiati e quindi pressati in modo reiterato.

In quel contesto si cala la telefonata del politico il cui nome è secretato, che dice all'assessore di convincere Minetti altrimenti gli verrà tolto l'incarico che proprio la politica gli aveva dato. Prosegue l'attività della Digos. Possibili sviluppi.

Gli indagati sono cinque: l'ex amministratore Sergio Staderini e il consulente Marco Cocci, commercialista (accusati di peculato); l'assessore Alberto Merelli, accusato di peculato per la consulenza Olivetti Rason, ma anche di abuso d'ufficio; l'attuale amministratore Franco Scortecci e la contabile Mara Cacioli, accusati di favoreggiamento e abuso d'ufficio per aver a posteriori agevolato il peculato attivandosi per la produzione di documenti compiacenti, omettendo di rilevare le anomalie.

