Cantante rap arrestato al Pionta"Videoclip e spaccio nel parco"

Cantante rap arrestato al Pionta: videoclip e spaccio. Tra i nigeriani della retata c'è anche Finest fhytom De Viper, nome d'arte, autore di brani musicali che girano in Rete. Per lui e per altri 25 che da maggio si trovano in carcere dopo il maxi blitz della squadra mobile diretta da Francesco Morselli, il pm Julia Maggiore chiede il processo con rito immediato, saltando cioè l'udienza preliminare. Gli elementi di prova sarebbero così evidenti da consentire questo procedimento lampo.

Il rapper fino a pochi giorni prima del repulisti nel parco di Arezzo era molto attivo sui social. E' protagonista di alcuni clip che lo ritraggono proprio al Pionta. Musiche ritmate e parole che sono anche di denuncia sociale. Ma accanto a questa grande passione - espressa con video artigianali e altri di qualità - secondo la polizia svolgeva anche attività di smercio di sostanza stupefacente. Il coinvolgimento nell'operazione Pionta, confermato dalla polizia, emerge solo ora. Le accuse arriveranno presto al vaglio del processo. Oltre ai 26 africani in cella, ce ne sono altri 11 coinvolti nella stessa inchiesta. Era maggio quando ad Arezzo scattò una operazione mai vista per sradicare il commercio della droga nel grande parco che era ormai diventato un porto franco.

I poliziotti, con appostamenti e video, hanno documentato nell'arco di alcuni mesi una fitta serie di attività di micro spaccio tali da configurare la forma più grave della cessione, comma 1, superando il problema della modica quantità che non avrebbe permesso le misure cautelari più gravi e le contestazioni più pesanti. Una linea approvata dal giudici del Riesame. Presto dunque il maxi processo Pionta e tra gli imputati ci sarà anche il rapper.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DELL'8 LUGLIO