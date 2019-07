Inchiesta sulle consulenze d'oro in Coingas, ci sono altri coinvolti al Comune di Arezzo. Emerge dal decreto di perquisizione firmato dal pm Andrea Claudiani nel quale si ipotizzano i reati di peculato, abuso di ufficio e favoreggiamento, con l'assessore a bilancio e partecipate, Alberto Merelli, indagato per i primi due. Oltre al mistero sul politico "x" della telefonata intercettata in cui Merelli viene fortemente invitato a convincere i revisori Coingas a dare l'ok ai conti, le carte parlano di altri "esponenti del Comune identificati", dei quali non si riportano i nomi né i ruoli, se politici o funzionari, che si sarebbero adoperati per ottenere pareri convincenti a favore delle consulenze "incriminate".

Nello specifico, questi soggetti avrebbero avuto parte, insieme ad altri, nella "continua e febbrile attività" volta a "predisporre ex post documenti di puro schermo nonché nel fornire sostegno ad un legale (anch'esso identificato ndr)" che, ipotizza sempre il pm, avrebbe dovuto stilare una relazione compiacente sugli incarichi da 448 mila euro, "senza alcuna effettiva analisi e libertà valutativa" con "conclusioni a priori liberatorie".

E il parere di "congruità" sulle consulenze per il commercialista Marco Cocci (144 mila euro) e lo studio legale Olivetti Rason di Firenze (304) è arrivato da parte del legale nel mese di giugno. I revisori Coingas, non convinti, hanno però continuato a esprimere le loro riserve, fino all'assemblea sui bilancio dei giorni scorsi, chiedendo anzi un ulteriore parere legale e lamentando l'incompletezza di quello presentato. Era stato l'amministratore unico Franco Scortecci ad affrontare la questione dei consulenti, incaricati dal suo predecessore Sergio Staderini. Scortecci si sarebbe anche attivato, dicono le carte, per recuperare somme pagate ai professionisti. Tuttavia l'amministratore è indagato per abuso d'ufficio e favoreggiamento insieme alla contabile Mara Cacioli. Il predecessore Staderini è indagato per peculato in concorso, come pure il commercialista Marco Cocci.

Oggi qualcuno degli indagati potrebbe fare istanza al tribunale del Riesame contro il sequestro di cellulari e computer, prelevati dalla Digos per reperire ulteriori elementi da aggiungere alle abbondanti intercettazioni. Accanto ai cinque indagati - ai quali è giunto l'avviso proprio come atto di garanzia in occasione delle perquisizioni - ci sono altre persone, in Comune e non solo, oggetto di accertamenti da parte degli inquirenti. La fase è molto preliminare. Avviso di garanzia, va sempre ribadito, non equivale a responsabilità e i reati contestati sono ipotesi della procura. Gli indagati si definiscono sereni e, a quanto dicono i legali, contano di poter fornire spiegazioni e chiarire le proprie posizioni.

Sul versante politico e amministrativo si apre una settimana particolare per la giunta guidata dal sindaco Alessandro Ghinelli, scossa dalla vicenda Coingas. Dopo la conferenza in cui è stata affermata piena fiducia a Merelli, pare urgente la necessità di ulteriori chiarimenti, invocati dall'opposizione, sulla telefonata misteriosa che paventa pressioni e sull'inchiesta in evoluzione. L'assessore Merelli starebbe riflettendo se dimettersi. Un fine settimana pesante, smorzato solo un po' dai sorrisi degli assessori alla Notte Bianca, con la consapevolezza che per l'amministrazione comunale è un momento complicato proprio nell'ultimo anno della legislatura.

