Morto a 16 anni nello schianto, il Casentino ancora sconvolto per la fine di Nunzio Gallo. Tra i ricordi che riaffiorano, ci sono quelli legati alla sua attività sportiva. “Era un ragazzo splendido, scaltro e vispo, che sapeva leggere le situazioni del campo prima di tanti altri”, dice chi lo conosceva nella società del Bibbiena dove aveva giocato fino a due anni fa. Il suo ultimo campionato è stato nel 2016-2017, nel torneo regionale dei Giovanissimi, nella squadra allenata da mister Roberto Gnassi che conquistò il primo posto con uno score eccezionale di 27 vittorie in 32 partite. In quella squadra ha portato un contributo anche Nunzio come attaccante.

Particolari ricordi sono legati ad una partita contro l’Etruria Capolona che fu rimandata per tre volte a causa del ghiaccio: alla terza, il giovane subentrò e a 30 secondi dalla fine realizzò di testa il gol della vittoria. In quella squadra dei record militava anche l’amico coinvolto nell’incidente che tuttora gioca e che poche settimane fa ha festeggiato la vittoria del campionato regionale anche nella categoria Allievi.

Intanto ad Arezzo il pm Chiara Pistolesi svolge tutti gli accertamenti sull'incidente di Memmenano sulla sr 70 per fare piena luce sulla dinamica e sulle cause della collisione tra il Malaguti Phantom, che procedeva verso Poppi, e la Renault Clio, che percorreva la strada in senso opposto. Lievemente feriti i due giovani occupanti della macchina. Ricoverato alle Scotte di Siena l'amico di Nunzio che era con lui sulla moto. Il magistrato potrebbe disporre l'autopsia sul corpo del sedicenne.

