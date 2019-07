Bufera Coingas, sindaco Ghinelli invitato a chiarire in commissione garanzia. Il punto

Bufera Coingas, il sindaco Alessandro Ghinelli invitato a prendere parte alla riunione della Commissione controllo e garanzia del Comune di Arezzo fissata per giovedì 18 luglio. La convocazione del presidente Francesco Romizi è partita ieri e riguarda i dieci membri dell'organismo, di maggioranza e di opposizione, più il primo cittadino. Oggetto: la vicenda giudiziaria che scuote il municipio, con l'assessore a bilancio e partecipate, Alberto Merelli, tra gli indagati rispetto alle ipotesi di accusa della procura sulle super consulenze di Coingas, ritenute abnormi e ingiustificate.

C'è poi l'urgenza sempre più pressante di dare spiegazioni sulla telefonata intercettata partita dai piani alti del Comune, proprio a Merelli, in cui si chiede all'assessore di premere sui membri del collegio sindacale della partecipata perché desistano dal porre censure sugli incarichi, pena il defenestramento del presidente del collegio, Giovanni Minetti, dal suo incarico. Altri esponenti comunali, inoltre, si sarebbero adoperati secondo il pm Andrea Claudiani per ottenere pareri "compiacenti" sui contratti di consulenza per lo studio legale Olivetti Rason e il commercialista Marco Cocci (304 mila e 144 mila euro tra fine 2017 e 2019).

Dal giorno delle perquisizioni, in Coingas ma anche in Comune e negli uffici degli indagati, il 2 luglio, dopo le prime parole del sindaco Alessandro Ghinelli in conferenza stampa, con piena fiducia a Merelli, la questione non è stata più affrontata dagli esponenti di Palazzo Cavallo. E l'assessore Merelli, molto amareggiato dalla vicenda, risulta che non sia più salito in municipio. L'opposizione ha chiesto risposte. L'invito di Ghinelli per giovedì 18 non corrisponde tecnicamente ad una "audizione", ma la sua partecipazione viene ritenuta importante affinché possa fornire chiarimenti. Il giorno dopo, poi, è prevista la riunione del Consiglio comunale.

Dal punto di vista dell'inchiesta (reati ipotizzati il peculato, abuso d'ufficio e favoreggiamento) c'è attesa per il contenuto delle carte della procura, a questo punto accessibili per i difensori che ne hanno fatto richiesta e, si può immaginare, per gli altri. Nomi e cognomi, intercettazioni, situazioni: un corposo materiale raccolto in quattro mesi di indagini svolte dalla Digos. Cuore dell'inchiesta sono le attività professionali affidate allo studio legale e del commercialista per importi ritenuti esagerati e sproporzionati rispetto alle effettive necessità di Coingas. Sulla graticola, con Merelli, ci sono il commercialista Cocci, l'amministratore Franco Scortecci e il predecessore Sergio Staderini (sotto la cui guida furono stipulate le convenzioni) e la contabile Mara Cacioli.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 12 LUGLIO