Funzionario del vecchio gruppo Banca Etruria riuscì a sottrarre quasi mezzo milione (485 mila euro) alla banca approfittando delle mansioni di addetto alla negoziazione finanziaria. Scoperto dal liquidatore Santoni durante le meticolose verifiche sui conti dell'istituto di credito collassato, l'uomo, un cinquantenne di Arezzo, è stato processato per truffa e condannato a un anno e sei mesi.

Lo stratagemma adottato era quello di aprire conto titoli in prova, di accantonare le spese d'imposta dovute dalla banca allo Stato, per poi chiudere il conto titoli e accaparrarsi della somma dell'imposta. Movimenti rapidi che tra 2011 e 2014 gli avrebbero permesso di trasferire nel conto della mamma la considerevole cifra che, a quanto risulta, è poi sparita.

Processato davanti al giudice Claudio Lara (in aula l'uomo, ex dipendente, non c'era) è stato riconosciuto colpevole. Difeso dall'avvocato Marco Bufalini potrebbe ricorrere in appello. La vicenda è ambientata non in una agenzia Bpel ma in un istituto che faceva parte del gruppo Etruria.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 12 LUGLIO