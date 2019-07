Bufera Coingas, nelle carte dell'inchiesta sulle consulenze d'oro c'è il nome del sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli. E' lui che il 4 giugno scorso alle 10.23 del mattino ebbe la telefonata con il suo assessore Alberto Merelli (bilancio e partecipate) intercettata dalla Digos. Una conversazione alla quale gli inquirenti danno molta importanza, anche se il primo cittadino non risulta tra gli indagati, mentre Merelli sì (peculato, favoreggiamento e abuso d'ufficio). Il politico "x" emerso nel primo atto, coperto dall'omissis, al momento delle perquisizioni del 2 luglio è dunque Ghinelli.

Il sindaco nella telefonata si dice "preoccupato" per il mancato consenso del collegio dei revisori Coingas al bilancio della società partecipata dal Comune al 45 per cento, in relazione alle super consulenze con cifre ritenute esorbitanti dai revisori prima e dalla procura poi. Soldi appannaggio del commercialista Marco Cocci e dello studio legale fiorentino Olivetti Rason.

Nella telefonata registrata dalla Digos, il sindaco esorta Ghinelli: "fate questo incontro", "devi essere molto chiaro e diretto" e riferendosi alla resistenze del presidente del collegio sindacali, Giovanni Minetti: "se questa persona non intende fare questa cosa e dal momento che ce lo abbiamo messo noi, si dice schiodati ci si mette un altro". "Non è accettabile che uno messo lì da noi non ci stia a sentire". E Ghinelli fa esplicito riferimento ad un altro sindaco della provincia di Arezzo, che aveva in quota Minetti, affinché venisse attivato per la defenestrazione di Minetti.

Il sindaco Ghinelli mentre telefonava aveva accanto l'avvocato al quale era stato affidato il compito di redigere una relazione sulla congruità dei compensi ai professionisti, relazione che per la procura doveva essere compiacente.

Nelle carte dell'inchiesta compaiono anche altri nomi. Gli indagati restano cinque: oltre a Merelli, ci sono l'ex amministratore Sergio Staderini, quello attuale Franco Scortecci, la contabile Mara Cacioli e il commercialista Marco Cocci.