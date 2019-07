Caso Banca Etruria, rinviati a giudizio per falso in prospetto l'ex presidente Giuseppe Fornasari, l'ex direttore Luca Bronchi e il responsabile del risk management Davide Casnestri. Il processo sarà celebrato il 10 dicembre davanti al giudice Giovanni Fruganti.

A decretare il rinvio a giudizio dei tre esponenti della vecchia Bpel è stata la gup Ilaria Cornetti. Secondo l'accusa la banca inviò a Consob una relazione non aderente alla realtà dei fatti, in una fase in cui l'istituto di credito era in difficoltà. La successiva collocazione delle obbligazioni subordinate avrebbe così messo a rischio i risparmiatori, come poi avvenuto.

Fuori dal tribunale di Arezzo un gruppo di azzerati dal salva banche ha dimostrato chiedendo giustizia. Secondo l'accusa i risparmiatori, al momento della sottoscrizione dei titoli, non erano correttamente informati sulla situazione della banca. Numerose le parti civili.