Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli sarebbe indagato per favoreggiamento per le consulenze Coingas. Lo si apprende da fonti vicine all'inchiesta. Ghinelli è coinvolto nella vicenda per la telefonata fatta all'assessore al bilancio Alberto Merelli, nella quale si spinge affinché il collegio sindacale della società partecipata dia l'ok al bilancio. I revisori avevano sollevato forti censure sulle consulenze di Coingas per un importo ritenuto esagerato. In cinque hanno ricevuto perquisizioni con avviso di garanzia per i reati, a vario titolo, di peculato, abuso di ufficio e favoreggiamento: l'assessore Alberto Merelli, il commercialista Marco Cocci, l'amministratore Coingas Franco Scortecci, la contabile Mara Cacioli e l'ex amministratore Coingas Sergio Staderini. La posizione di Ghinelli viene valutata dagli inquirenti e l'iscrizione nel registro degli indagati - come del resto per gli altri - non significa affatto responsabilità rispetto ai reati ipotizzati dal pm Andrea Claudiani e dalla Digos della Questura.