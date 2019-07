E' il giorno dell'ultimo saluto a Nunzio Gallo, il sedicenne di Bibbiena morto nello scontro di Memmenano. Fatale l'urto tra lo scooter Malaguti Phantom e l'auto guidata da un ventenne casentinese. Il funerale sarà celebrato alle 11.30 di oggi, sabato 13 luglio, nella chiesta di Cristo Re a Bibbiena Stazione. La mamma Anna: “Il mio angelo, veglierà per tutti noi”.

Il Casentino si stringe intorno alla famiglia del ragazzo. Un fiume di gente è sfilato davanti al feretro nelle sale dell'obitorio dell'ospedale di Bibbiena. Messaggi di vicinanza e abbracci di sostegno ai genitori Anna e Francesco. Giovedì sera lanterne magiche sono volate nel cielo insieme a una preghiera per il giovane bibbienese, sotto casa della famiglia Gallo.

“Grazie a tutti, grazie alla società di calcio, grazie ai numerosi gruppi, grazie al calore che ci state dando. Il mio angelo, veglierà per tutti noi”, ha scritto la mamma sui social. L’amico di Nunzio, Nicholas, che era insieme a lui in sella allo scooter, è sempre ricoverato in condizioni serie alle Scotte di Siena.

In merito alle cause dell'incidente sulla strada della Consuma, proseguono gli accertamenti della procura, con il pm Chiara Pistolesi che ha iscritto nel registro degli indagati il conducente della Clio. In corso lo sviluppo degli esami tossicologici, che vengono sempre disposti in questi casi. Rilievi sul posto, nella semicurva maledetta, ad opera dei carabinieri.

Nunzio frequentava l’Isis Fermi, aveva giocato a calcio nel Bibbiena ed era un ragazzo pieno di vita. Ora l'ultimo saluto, mentre la mamma in un post su facebook esterna tutto il vuoto, tutto il dolore e scrive: "E poi la vita ti cambia in un attimo".