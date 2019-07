Gravissimo a 22 anni nell'auto fuori strada

Auto fuori strada prima dell'alba a Foiano della Chiana. Un giovane del posto, 22 anni, è gravissimo. E' stato portato alle Scotte di Siena in codice rosso. L'incidente è avvenuto alle 5.30 di oggi, sabato 13 luglio. Per cause da accertare la macchina con a bordo due giovani è uscita dalla carreggiata mentre percorreva via di Arezzo. Il ferito più grave ha riportato trauma cranico, sospetta frattura della base cranica, trauma facciale, trauma toracico, traumi al braccio e alla gamba destra. L'elicottero Pegaso non è potuto atterrare in zona e quindi il trasferimento a Siena è avvenuto con l'ambulanza. Le condizioni sono definite molto serie. L'altro giovane, 20 anni, anche lui di Foiano, è stato portato in codice giallo al San Donato. Sul posto il 118 e i carabinieri.

Pare che i due giovani fossero di ritorno a Foiano dopo la serata del venerdì trascorsa ad Arezzo. A far perdere il controllo del conducente potrebbe essere stato l'attraversamento di un animale. Ma gli accertamenti ad opera dei militari della compagnia di Cortona sono in corso.