Pd e Arezzo in Comune: "Ghinelli si deve dimettere"

"Chiediamo le dimissioni di Ghinelli". Pd e Arezzo in Comune si presentano nella Sala Rosa per un'urgente conferenza stampa all'indomani della notizia sul sindaco indagato sull'inchiesta Coingas. "Chiediamo che Ghinelli faccia un passo indietro", sottolineano i componenti dell'opposizione, tra cui Alessandro Caneschi (Pd) e Francesco Romizi (Arezzo in Comune) "e chiediamo anche che il sindaco riferisca prima in commissione controlla e garanzia, giovedì 18 luglio e poi in Consiglio Comunale. Quindici anni dopo Variantoli, siamo a Gassopoli".

https://corrierediarezzo.corr.it/news/cronaca/1033353/coingas-la-strategia-in-comune-e-cio-che-il-pm-vuol-capire-su-ghinelli.html

https://corrierediarezzo.corr.it/news/cronaca/1032567/coingas-il-sindaco-ghinelli-indagato-per-favoreggiamento.html

https://corrierediarezzo.corr.it/news/cronaca/1032737/le-prime-parole-di-ghinelli-piena-disponibilita-ad-essere-udito.html