Addio a Nunzio Gallo, lo studente morto a 16 anni nello schianto tra scooter e auto a Memmenano. Folla e lacrime nella chiesa di Cristo Re a Bibbiena Stazione. Accanto al feretro, circondati dall'abbraccio della folla, i genitori Anna e Francesco ed i fratelli. A celebrare il rito don Ernesto d’Alessio e don Raffaele Mennitti. “La vera amicizia del cuore non può essere spezzata da nessun evento”, ha detto don Raffaele rivolgendosi agli amici e compagni di scuola di Nunzio, dicendo anche loro “di avere coraggio e speranza di vivere la vita attimo per attimo, impegnandosi nell’amicizia dell’uno per l’altro”.

L'amicizia per Nunzio era un valore fondamentale. Come la famiglia. Un ragazzo sportivo e brillante. Durante la messa un pensiero e una preghiera per Nicholas, l’amico del cuore di Nunzio che si trovava in sella con lui sullo scooter al momento dell’incidente lungo la sp 70 della Consuma, sbalzato sul campo e portato in gravi condizioni all’ospedale delle Scotte di Siena. E' ancora ricoverato in rianimazione ma in condizioni stabili.

Sull'incidente si attendono i riscontri definitivi sui rilievi effettuati dai carabinieri e gli esami tossicologici per comprendere le cause dello scontro. Il giovane alla guida della Renault Clio, un ventenne della zona, che si è scontrato con il Phantom Malaguti di Nunzio, è indagato per omicidio stradale.

Nunzio avrebbe compiuto 17 anni il prossimo 3 agosto. Ad attenderlo c’era una moto nuova ricevuta in regalo dai genitori per la promozione a scuola. Proprio i compagni di scuola alla fine del rito funebre gli hanno voluto dedicare un ricordo speciale proiettando un video che è terminato con un lungo applauso.

Si è stretta attorno alla famiglia Gallo, originaria della Campania, anche la comunità di Torre Annunziata, di cui era originaria. A mandare loro un messaggio di cordoglio e vicinanza lo stesso sindaco, Vincenzo Ascione, la giunta e il consiglio comunale di Torre Annunziata, “per questa immane tragedia, dinanzi alla quale si resta sgomenti e senza parole".