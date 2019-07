Intercettazioni Coingas: "Lista nera" E quelle "consulenze per l'aria fritta"

Nell'inchiesta Coingas che scuote Arezzo e coinvolge anche il sindaco, con rilievo tutto da verificare, spuntano nuove intercettazioni dalle carte. Espressioni suggestive. Come quella in cui l'avvocato incaricato da Comune e Coingas, parlando con l'assessore Alberto Merelli, che è tra gli indagati, si sfoga e auspica che i revisori dei conti vengano inseriti in una "lista nera". I tre membri del collegio sindacale Coingas avevano infatti appena comunicato di non essere convinti dal parere dell'avvocato del Comune che conclude per la "congruità" dei compensi assegnati ai consulenti di Coingas rispetto alle prestazioni svolte. Quegli incarichi (al commercialista Cocci e allo studio legale Olivetti Rason) sono al centro dell'inchiesta del pm Andrea Claudiani e della Digos.

Nel colloquio l'assessore Merelli esclama: "sono scemi" e si dichiara "basito". Ma confida che il "polverone" non scoppierà. E' proprio sull'incarico al legale e sulle pressioni affinché i revisori diano l'ok al bilancio della società partecipata, che gli inquirenti vagliano anche le condotte del sindaco Alessandro Ghinelli (nella ormai famosa telefonata all'assessore Merelli lo incalza perché si attivi con i revisori, paventando la rimozione del presidente del collegio sindacale Giovanni Minetti). Per Ghinelli potrebbe non configurarsi nessuna conseguenza giudiziaria, qualora emergesse che nello svolgere la sua azione amministrativa non era consapevole dei reati (pure quelli da dimostrare) legati agli incarichi in Coingas sui quali il pm ipotizza il peculato: "abnormi", "inutili", assegnati senza evidenza pubblica. Ghinelli si è subito detto pronto ad essere ascoltato, se chiamato in procura.

Altra frase suggestiva è quella attribuita nelle carte alla contabile Mara Cacioli, chiamata in Coingas dall'amministratore Franco Scortecci (sono entrambi indagati) per rimettere a posto i conti della società partecipata dai comuni aretini nel corso della gestione di Sergio Staderini (anche lui indagato). In un incontro a Firenze tra Cacioli e gli avvocati dello studio legale Olivetti Rason, la contabile espresse i suoi dubbi sul valore delle consulenze per decine e decine di migliaia di euro, parlando di "aria fritta". La reazione dei professionisti fiorentini fu molto dura: "L'ho alzata dalla sedia", si dice in una telefonata con esponenti di Estra. E ancora: "... l'avrei presa a calci...". Sempre la contabile, perplessa dalla situazione in Coingas, in un'altra telefonata: "Han lavorato di merda un po' tutti" e, riferendosi al commercialista, "Ho dovuto rifare tutta la contabilità 2018".

