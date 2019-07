Coingas, Boschi sfida Ghinelli"Ora faccia causa a se stesso"

Sulla vicenda giudiziaria sulle consulenze Coingas, sulla quale la procura compie accertamenti anche sulle condotte del sindaco Alessandro Ghinelli, è intervenuta anche la parlamentare aretina Maria Elena Boschi (Pd). "Il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, - scrive sui social - risulta indagato per favoreggiamento in una vicenda che coinvolge una importante società partecipata dal Comune. Ovviamente, sono sempre stata e resto garantista per cui spero che il sindaco possa dimostrare di essere estraneo a questa vicenda. Eppure, faccio fatica a non ricordare gli attacchi scomposti e beceri che Ghinelli mi rivolse per la vicenda Banca Etruria per la quale non sono nemmeno mai stata indagata."

La ex ministra alle riforme costituzionali nel governo di Matteo Renzi, è figlia di Pier Luigi Boschi, che era nel cda di Bpel, la banca commissariata, poi messa in risoluzione con danno per i risparmiatori. Sulle vicende dell'istituto di credito sono in piedi una serie di procedimenti penali.

"Anzi - riprende la Boschi riferendosi a Ghinelli - arrivò a dichiarare che avrebbe promosso un’azione di risarcimento dei danni nei mie confronti a nome della città (ovviamente mai davvero avviata) pur di avere un trafiletto su qualche giornale nazionale.

Gentile Sindaco, non la ripagherò con la stessa moneta. Per me, si è innocenti sino a sentenza passata in giudicato.

Se lei fosse una persona seria adesso si dovrebbe scusare per come si è comportato in passato. O al massimo fare una bella causa di risarcimento danni a nome della città nei suoi stessi confronti.