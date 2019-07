Principio di incendio nella piadineria di Castiglion Fiorentino. E' successo domenica sera, 14 luglio, dopo le 23. Le fiamme sarebbero partite dalla friggitrice. I proprietari dell'attività di piazza Risorgimento erano presenti e si sono subito attivati per spegnere il fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno definitivamente risolto la situazione prima che le fiamme potessero propagarsi e hanno messo in sicurezza il locale. Nessuna conseguenza alle persone. Danni ancora da quantificare alle attrezzature e alla cappa, con annerimento delle pareti. Il fumo fuoriuscito dalla piadineria è stato notato nella notte dalle persone che abitano in paese e da chi era di passaggio.