Pupo: “Sono l’esempio vivente che si può uscire dalla ludopatia”. E ancora: “Grazie alle mie donne ce l’ho fatta”. Parte dalla festa delle Acli regionali e provinciali di Ponticino la sfida al gioco d'azzardo. Testimonial d’eccezione Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, che qui è nato ed è tornato per raccontarsi. Sul palco, con lui, il sindaco di Laterina-Pergine, Simona Neri, il parroco di Ponticino, don Salvatore, il presidente nazionale delle Acli, Roberto Rossini. Tante personaltà, gente comune e la band di musicisti aretini che da trent'anni suona con Pupo.

“Sono partito da qui”, ricorda Pupo per il Corriere di Arezzo, “da questo teatrino dell’Acli di Ponticino. Dove siamo oggi per dibattere su questa tematica delicata che è la ludopatia e la dipendenza del gioco d’azzardo. Qui ho cominciato ad organizzare i primi spettacolini, riuscendo a racimolare i primi soldi per comprarmi il biglietto del treno per andare, insieme al mio amico Beppe Tinti di Ponticino, a Milano a far ascoltare le mie canzoni”. “Il fatto di essere ancora qua dopo tanti anni è un motivo di orgoglio ma anche di aver centrato alcune scelte a volte apparentemente difficili”, prosegue Pupo, “Qua si è formata una magia che oggi mi da la possibilità di vivere questo luogo con una tranquillità della quale sono felice”.

“Io ho fatto una promessa a me stesso, nel momento in cui ho capito che forse potevo uscire dal tunnel del gioco d’azzardo, di dedicare parte della mia vita a raccontare quello che mi è capitato”, aggiunge il cantante, “Chiaramente dal punto di vista di uno che ce l’ha fatta. L’esempio vivente che se ne può uscire. Lo sento come un dovere, un impegno perché la vita a me a restituito qualcosa che non sempre restituisce, non lo dico io ma le statistiche. Direi che il mio ‘come-in back’, il mio ritorno, è rarissimo. In questo senso ho il dovere di restituire almeno in termini di racconto qualcosa alle persone che invece adesso sono dentro al problema”.

I dati della ludopatia in provincia di Arezzo sono stati presentati dal sindaco Neri. Nel Comune di Laterina-Pergine nel 2017 si è speso per il gioco 5.469.807 euro. “Una cifra non dissimile da nostro bilancio”, commenta Neri. Per una spesa pro capite di 826 euro.

“Grazie alle donne della mia famiglia ne sono uscito”, conclude Pupo, vicino alla mamma Irene, “Sono una barriera pazzesca: non vogliono che mi si faccia gol”.