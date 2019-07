Francesco Macrì, presidente di Estra, è indagato per abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta delle consulenze in Coingas. La sua iscrizione nel registro aperto dal pm Andrea Claudiani risale alla fine di maggio, ma emerge solo ora dopo le perquisizioni e gli altri coinvolgimenti, compreso quello del sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli.

Macrì viene definito "dominus" di Coingas. Insieme all'assessore a bilancio e partecipate Alberto Merelli avrebbe esercitato un ruolo forte su Coingas, posseduta dai comuni della provincia di Arezzo e che possiede il 25 per cento di Estra. La procura configura un ruolo di "regia" al vertice di Estra e il teorema del magistrato è che Macrì fosse preoccupato di una possibile perdita di potere qualora Coingas fosse stata messa in liquidazione per la mancata approvazione del bilancio.

Il rischio era concreto in quanto i revisori dei conti avevano mosso censure alle super consulenze verso il commercialista Marco Cocci e lo studio legale di Firenze, Olivetti Rason. Incarichi affidati entrambi da Coingas sotto la guida di Sergio Staderini. Al suo successero Franco Scortecci, con la contabile Mara Cacioli, era poi affidato il compito, sempre per il teorema dell'accusa, di aggiustare tutto e non far scoppiare il caso. Invece il caso è scoppiato perché fin da aprile la Digos è stata informata di cosa avveniva in Coingas. Se si tratta di una gestione pasticciata e di legittimi interessi amministrativi e manageriali, o se sono stati commessi reati come il peculato o altri, questo è presto per saperlo.

Anche per Macrì l'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto in una fase di accertamenti ancora fluida, sulla base di elementi e intercettazioni emerse. Al presidente Estra non è stato notificato alcun avviso né è stato oggetto di perquisizioni.