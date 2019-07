Bufera Coingas, il quadro si completa con il nono indagato. E' l'avvocato del Comune, Stefano Pasquini, al quale l'amministrazione del sindaco Alessandro Ghinelli e l'amministratore di Coingas, Franco Scortecci, si rivolsero per una relazione che sbloccasse la situazione: un parere favorevole sulla congruità dei compensi per le consulenze "d'oro" - ritiene la procura - al commercialista Marco Cocci e allo studio legale Olivetti Rason di Firenze. Per l'avvocato Pasquini si ipotizza il favoreggiamento, come per Ghinelli, Scortecci e la contabile Mara Cacioli.

Il teorema del pm Andrea Claudiani è che per coprire i presunti reati sulle consulenze (peculato) fosse stata attuata una strategia. Oltre a far pressione sui revisori (la telefonata intercettata tra Ghinelli e Merelli) l'altra via da percorrere era quella, appunto, del parere di un professionista. Pasquini consegnò il 10 giugno la sua valutazione senza eccepire che i compensi fossero sproporzionati o legati a servizi "inutili", come sostiene la procura e come ritenevano i revisori dei conti. L'avvocato del Comune avrebbe steso quella relazione in modo "compiacente" oppure indotto in errore con false documentazioni. Oppure, questo si vedrà dagli sviluppi, può aver colto nel segno. Molto irritato per il nuovo no dei revisori, l'avvocato si sfogò dicendo all'assessore Alberto Merelli: "Metteteli nella lista nera".

Oggi, lunedì 15 luglio, si è appreso da fonti giudiziarie che anche il presidente di Estra Francesco Macrì è indagato (abuso d'ufficio) mentre il Corriere di Arezzo in edicola ha dato notizia che Pier Ettore Olivetti Rason è indagato per peculato in concorso. Nove posizioni al vaglio da parte del pm Andrea Claudiani e della Digos.