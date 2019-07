Macrì: "Non ho ricevuto alcun avviso, fiducia nel mio operato"

"Apprendo oggi dai giornali di essere indagato in relazione alla vicenda Coingas di Arezzo. Ad oggi non ho ricevuto alcun avviso di garanzia" così il presidente di Estra, Francesco Macrì, alla notizia che è indagato per abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta delle consulenze in Coingas. La sua iscrizione nel registro aperto dal pm Andrea Claudiani risale alla fine di maggio, ma emerge solo ora dopo le perquisizioni e gli altri coinvolgimenti, compreso quello del sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli. "In ogni caso - continua Macrì - affermo la piena legittimità del mio operato, riponendo massima fiducia nella attività di indagine che la magistratura sta svolgendo".

https://corrierediarezzo.corr.it/news/cronaca/1034959/coingas-macri-e-l-ottavo-indagato-il-pm-presidente-estra-dominus.html

https://corrierediarezzo.corr.it/news/cronaca/1035313/coingas-anche-l-avvocato-del-comune-nel-registro-degli-indagati-9-in-tutto.html

--