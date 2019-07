Sorpreso con 400 metri di rame nel furgone: denunciato

Nei giorni scorsi, in un furgone fermo in una piazzola di sosta nel tratto valdarnese della A1, gli agenti della Polizia stradale di Battifolle hanno trovato 400 metri di rame, cavi elettrici già con la guaina tolta e pronti per essere smerciati. Intorno al mezzo c'erano delle persone che, alla vista della pattuglia, si sono date alla fuga. Uno di loro ha cercato rifugio in mezzo a un campo ma è stato poi individuato. Portato in caserma, l'uomo - 30 anni, originario della Romania - non ha dato alcuna spiegazione sulla provenienza di quel rame che le successive verifiche hanno accertato essere del tipo utilizzato per gli impianti industriali. Nei suoi confronti è scattata una denuncia a piede libero per ricettazione.