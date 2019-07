Caso Coingas, Macrì e la strategia politica:"Portare l'assessore Tanti in Fratelli d'Italia"

Portare Lucia Tanti, assessore del Comune di Arezzo, da Forza Italia a Fratelli d'Italia. Sarebbe stata la "strategia politica", non facile, coltivata da Francesco Macrì, presidente di Estra ma anche elemento di spicco del partito di Giorgia Meloni. Lo sostengono gli inquirenti nelle carte dell'inchiesta Coingas che vede tra i nove indagati Macrì (abuso d'ufficio) al quale viene attribuito un ruolo di "regista" nelle scelte della società partecipata al 45 per cento dal Comune di Arezzo.

In una telefonata intercettata del 23 giugno scorso tra Macrì e una imprenditrice aretina amica comune, alla quale fanno riferimento gli inquirenti, si parla della prospettiva politica di far transitare Lucia Tanti in Fratelli d'Italia e volta, secondo la procura, ad acquisire un maggior peso da parte di Macrì nella giunta comunale di Arezzo anche in vista delle elezioni della prossima primavera. Fantapolitica? Un aspetto sottolineato nelle carte, ma senza alcuna connessione diretta con le convenzioni al centro dell'inchiesta. E la "strategia" di Macrì, va anche detto, non ha trovato alcuna rispondenza nell'assessore Tanti, che porta avanti il suo mandato amministrativo con impegno e linearità nella giunta guidata dal sindaco Alessandro Ghinelli.

L'aspetto, tuttavia, secondo gli inquirenti sarebbe di supporto al teorema che indica Macrì come "dominus" di Coingas molto attivo tra aspetti manageriali e politici del territorio. Con il controllo di Coingas, ipotizzano la procura e la Digos, intendeva mantenere il suo potere, altrimenti a rischio qualora Coingas si fosse incagliata su questioni di bilancio irrisolvibili legate alle maxi consulenze al centro delle indagini. Sarebbe venuta meno l'efficacia dei patti parasociali con i soci di Siena e Prato, alla base della sua leadership.

L'intera vicenda, a livello di indagini ancora preliminari, disvela situazioni da approfondire e valutare. La stipula dei contratti di convenzione, il lavoro effettivamente svolto dai professionisti, le condotte degli amministratori volte a superare le censure dei revisori dei conti di Coingas su quegli incarichi: c'è un lavoro di vaglio ancora in corso e per tutti gli indagati vale il sacrosanto principio che essere attenzionati non significa affatto avere commesso reati.

Oggi intanto, giovedì 18 luglio, arriva in commissione controllo e garanzia del Comune di Arezzo la vicenda Coingas, con la necessità politica di chiarimenti dopo che l'indagine, è emerso, tocca appunto come indagati il sindaco Alessandro Ghinelli (ipotesi favoreggiamento) e l'assessore al bilancio e partecipate Alberto Merelli (ipotesi concorso in peculato, abuso d'ufficio).

