Inchiesta Coingas, Scortecci intercettato:"Io rischio e prendo quanto una commessa"

“Io prendo quanto una commessa… sono sempre lì e devo rischiare per cosa, per fare un piacere a chi?”. E’ una frase intercettata dagli inquirenti a Franco Scortecci, amministratore unico di Coingas subentrato da fine gennaio alla guida della ex società del gas per gestire una fase delicatissima. Lo sfogo dell’ex leader dei commercianti (con riferimento al suo compenso) risale al 3 giugno. Erano in corso “febbrili” manovre per ottenere documenti e giustificazioni alle super parcelle dei consulenti esterni, la presunta malversazione di denaro pubblico al centro della bufera giudiziaria scoppiata il 2 luglio con le perquisizioni. Indicato da Coingas, Comune ed Estra alla guida della spa dei comuni (cassaforte dei dividendi Estra), Scortecci si dava da fare con la contabile Mara Cacioli per sanare gli aspetti critici della gestione precedente, quella di Sergio Staderini che, a sua volta - sempre nel teorema della procura - era stato “ispirato” in certe scelte dall’esterno.

Nuovi particolari dalle carte dell'inchiesta

Dopo la riunione di ieri, giovedì 18 luglio, della commissione controllo e garanzia, oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio comunale. Il sindaco Alessandro Ghinelli ci sarà. Il tema caldo Coingas entra nel parlamentino locale.

