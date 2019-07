Auto si ribalta in città: feriti due ventenni

Auto si ribalta nella notte in via Piero della Francesca ad Arezzo, feriti due ventenni residenti in città. E' successo all'una e un quarto della notte prima della rotatoria tra zona Baldaccio e via Petrarca. Uno dei due giovani è stato estratto con difficoltà dalla macchina rovesciata e portato alle Scotte di Siena per trauma cranico, del rachide e degli arti. L'altro è stato portato al San Donato, con conseguenze meno gravi. Sul posto il 118 con ambulanza e automedica, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.