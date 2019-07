Giovane di Castiglion Fiorentino ferito in un incidente di moto sulla strada provinciale 208 del Passo dello Spino, poco prima del bivio per Gregnano, nel Comune di Pieve Santo Stefano. E' successo verso le 16.30 di oggi, sabato 20 luglio. Un 26enne di Castiglion Fiorentino, M.B. le iniziali, è finito contro il guard rail ed ha riportato un politrauma e una profonda ferita al braccio. Intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Sansepolcro, automedica e Pegaso 1 più i carabinieri per i rilievi. Il giovane centauro è stato trasportato in codice giallo a Careggi.