Addio all'attrice Ilaria Occhini

E' morta a 85 anni la grande attrice Ilaria Occhini. Lo scorso maggio nella sua Arezzo fu proiettato il film documentario di Mauro Conciatori che ripercorre la sua straordinaria carriera. Un omaggio nel 65° anno di attività che fu celebrato all'azienda vitivinicola La Striscia ai Cappuccini, che Ilaria seguiva con la figlia Alexandra. Fu una festa a invito, con personaggi esclusivi tra i quali Ricky Tognazzi e Simona Izzo (Alexandra è sposata con il figlio della Izzo e di Antonello Venditti). "L'intelligenza del cuore" è il titolo del documentario sulla vita e la carriera di Ilaria, da una frase del marito, Raffaele La Capria, che aveva sottolineato con questa espressione la dote rara della moglie.

Il mondo del cinema è in lutto. Nata a Firenze il 28 marzo 1934, figlia dello scrittore Barna Occhini, nipote per parte materna dello scrittore Giovanni Papini e per parte materna nipote del senatore del Regno d'Italia, Pier Ludovico Occhini che fu podestà di Arezzo negli anni Trenta. L'attrice si è spenta nel pomeriggio di sabato 20 luglio.

A 19 anni il debutto nel film 'Terza liceo' con lo pseudonimo di Isabella Redi, nel 1957 ha debuttato in teatro, diretta da Luchino Visconti, Orazio Costa e Giuseppe Patroni Griffi. In tv in quel periodo gli sceneggiati 'L'Alfiere' e 'Jane Eyre'. Nel 1992 ha vinto il Nastro d'argento come miglior attrice non protagonista per 'Benvenuti in casa Gori' di Alessandro Benvenuti, nel 2005 la fiction di Rai 1 'Provaci ancora prof!'. Ilaria Occhini ha anche vinto il Pardo d'oro nel 2008 come protagonista di 'Mar Nero' di Federico Bondi e, nel 2010, il David di Donatello per la migliore attrice non protagonista di 'Mine vaganti' di Ferzan Özpetek, ottenendo anche il Nastro d'argento alla carriera. Sempre per Mine vaganti ha vinto il premio Alida Valli per la migliore attrice non protagonista al Bif&st 2011.

Sensibile anche all'impegno politico, nel 1987 si è candidata con i radicali di Pannella e nel 2004 alle europee con Emma Bonino, nel 2008 ha aderito alla lista Pro Life di Giuliano Ferrara, accettando la proposta di presentarsi nel collegio del Lazio.