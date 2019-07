Deprecabile azione vandalica nella notte tra sabato 20 e domenica 21 luglio. La foto documenta come si presentava questa mattina via Nazario Sauro alle 7,30. Qualcuno ha disperso il carico di un motocarro carico di cassette della frutta e altro materiale, rendendo impossibile il transito fin quando la sede stradale della via in zona Saione non è stata liberata.