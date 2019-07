“Uno su mille ce la fa e visto che la vita mi ha regalato questa grande possibilità, voglio restituire alla gente con generosità tutto quello che ho avuto”. Si è presentata con queste parole, Arisa, al Valdichiana Outlet Village, senza tirarsi indietro, autentica e sincera, com’è nelle sue corde. E non si è risparmiata nemmeno durante lo show in Piazza Maggiore, dove ha proposto i nuovi brani dell’ultimo lavoro “Una nuova Rosalba in città” e naturalmente le attese hit della sua luminosa carriera. Iniziata, lo ricordiamo, con “Sincerità”, vincitrice della categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo del 2009 e proseguita senza sosta con “Controvento” (altra vittoria al Festival, correva l’anno 2014) e “Malamorenò” e “La notte”, seconda classificata nel 2014, ma brano più venduto di quell’edizione sanremese.

I riconoscimenti ottenuti da “Guardando il cielo” e “Mi sento bene”, le partecipazioni televisive come giudice o special coah dei talent show X-Factor e The Voice of Italy, unite all’innata simpatia, la riconfermano ai più alti livelli di popolarità. Il pubblico del Valdichiana Outlet Village le ha tributato autentiche ovazioni quando l’artista ha proposto le sue perle più intimiste “Ho perso il mio amore” (colonna sonora del film “La verità, vi prego, sull’amore”) e “Ho cambiato i piani”, per poi scatenarsi nel finale con hit colonna sonora dell’estate italiana che la vedono brillante “special guest” con Lorenzo Fragola nella produzione di Takagi&Ketra come “L’esercito del selfie” e la recente “Tam tam”.

Ma la scopriamo in tutta la sua travolgente carica umana, quando, dopo una “partecipata” pausa shopping e relax tra i punti vendita del Valdichiana Outlet Village (gli occhiali che ha indossato sul palco erano tra i suoi acquisti) racconta che “Una nuova Rosalba in città”, l’ultimo lavoro che è anche titolo del tour estivo, “è stato fatto – spiega Rosalba – perché le persone possano sentirsi coinvolte in un’atmosfera di uguaglianza e di pari diritti: tutte le canzoni sono quadretti in cui, attraverso delle metafore, si trattano questioni importanti”.

“Grazie all’organizzazione di FMedia con Salvo Ferrara in prima linea, che ci ha proposto un’artista del calibro di Arisa, alla proprietà Blackstone e alla società di gestione Multi, che con un grande sforzo organizzativo hanno voluto confermare eventi di questa portata, completamente gratuiti per il nostro grande pubblico” dichiara il center manager Riccardo Lucchetti. Il prossimo appuntamento? “Ci prepariamo per la serata più glamour della nostra estate, la Village Night di sabato 7 settembre, con la grande musica del pianista Giovanni Allevi e le eccellenze del territorio”.