Inchiesta Coingas, spuntano nuove intercettazioni. L'assessore Alberto Merelli, in una conversazione con l'avvocato Olivetti Rason (entrambi sono indagati per concorso in peculato): "Sei il mio incubo. Su 'sta storia mi dimetto... Siete riusciti dove non è riuscito il Pd. Avrete sulla coscienza un assessore del comune di Arezzo".

Frasi pronunciate il 6 giugno, tra sorriso ed esasperazione, dicono le carte. Merelli, esausto, non vedeva l'ora che di "uscirne" da una vicenda sempre più complicata: "io non ne posso più". Un ginepraio, dopo che i revisori dei conti avevano detto di non dare parere favorevole al bilancio di Coingas a causa delle super consulenze. Quelle per lo studio legale Olivetti Rason (304 mila euro) e per il commercialista Cocci (144) che sono al centro dell'inchiesta svolta dal pm Andrea Claudiani con la Digos, in quanto ritenute malversazioni: "compensi abnormi, per incarichi irrilevanti, senza selezione tra più offerte".

Merelli appare dalla telefonata tra incudine e martello. A chiamare il legale fiorentino Pier Ettore Olivetti Rason - che risulta a lui vicino come del resto al presidente di Estra, Francesco Macrì - è l'amministratore Franco Scortecci, alle prese con la quadratura della gestione precedente, quella di Sergio Staderini, quando sono stati conferiti gli incarichi. Scortecci chiede a Merelli di intervenire. Nello stesso tempo Merelli è incalzato dal sindaco Alessandro Ghinelli. "Quando lo chiamo mi parla solo di questo...", dice l'assessore al telefono. La vicenda Coingas rischiava di travolgere tutti e in un passaggio Merelli dice: "Va a casa lui e vado a casa io" e secondo gli inquirenti si riferisce proprio al sindaco.

Del resto due giorni prima rispetto alla telefonata Merelli-Rason, il 4 giugno, viene intercettato il colloquio tra l'assessore e il sindaco. Quello in cui Ghinelli lo incalza affinché convinca i revisori dei conti a recedere dalla loro posizione, prospettando la rimozione del presidente del collegio sindacale, Giovanni Minetti: "Ce lo abbiamo messo noi..." In Consiglio comunale il sindaco (pure lui oggetto di accertamenti da parte della procura sulle condotte tenute in quella fase febbrile) ha spiegato che il suo agire era esclusivamente rivolto all'interesse pubblico: che si sbloccasse la questione Coingas, società così importante per i finanziamenti sul territorio. Consulenze e congruità dei compensi non erano affar suo.

Proprio sulla congruità - che cioè i soldi erogati da Coingas fossero ritenuti compatibili con i servizi svolti - verte la telefonata tra Merelli e Olivetti Rason. Un sollecito affinché produca i documenti richiesti, corretti, per giustificare l'erogazione a suo favore. Il materiale serviva all'avvocato Stefano Pasquini messo in campo da Coingas e Comune per uscire dall'impasse. Doveva redigere un parere favorevole a quelle spese, che poi ci fu.

Nella conversazione, poi, l'avvocato fiorentino esprime preoccupazione all'assessore perché Scortecci sembra voler rimettere in discussione i contratti triennali stipulati da Staderini. "Ma te mi difendi?" chiede all'assessore, che risponde: "Finora che ho fatto?". E aggiunge: "Prima usciamo da questa cosa del 2018, poi il 2019 si rigioca".

Merelli, molto amareggiato per la vicenda (il 2 luglio la perquisizione e l'avviso, è indagato anche per abuso d'ufficio) venerdì scorso in consiglio comunale non si è presentato. Pare che vorrebbe quanto prima poter chiarire tutto al magistrato.

