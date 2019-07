Ladri tentano il colpo grosso nella ditta Italpreziosi di Ivana Ciabatti, presidente nazionale Federorafi. E' successo nella notte tra sabato e domenica 21 luglio. I malviventi sono stati messi in fuga dall'allarme, che ha richiamato a San Zeno la vigilanza privata e i carabinieri di Arezzo. Verso l'una e mezzo la banda ha cercato di aprirsi una via di accesso forzando una finestra a pian terreno, per raggiungere i ricchi caveau dell'azienda che svetta nella hit nazionale dei fatturati. I ladri non sono però riusciti a neutralizzare i sensori e il dispositivo anti intrusione, così, non avendo margini di tempo utili, hanno desistito. Sono fuggiti. Nessun ammanco, quindi, ma l'azione programmata contro un obiettivo di tale livello e il fatto che a inizio luglio, altre ditte orafe sono state prese di mira ad Arezzo, in via Ramelli, suscita apprensione nel distretto aretino dei preziosi.

