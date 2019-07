Ciclista di 79 anni cade e resta ferito Zona impervia, soccorsi laboriosi

Ciclista ferito in una brutta caduta in una zona impervia dell'alto Casentino. E' successo lungo il sentiero che collega la Calla con Camaldoli e sono occore due ore e mezza per recuperare un 79enne dell'Emilia Romagna, poi trasportato con l'elicottero Pegaso a Ponte a Niccheri. Erano le 11.30 quando è scattato l'allarme per il ciclista che nella caduta ha riportato trauma cranico, alla spalla e alla schiena. Sul posto il 118 con auto infermierizzata. I sanitari hanno valutato l'anziano in codice giallo.