Festival Raro e caro, costa 660 mila euro

Raro Festival quanto sei caro. I costi di produzione raggiungono i 660 mila euro, cifra mai vista ad Arezzo per gli eventi estivi. L'importo sta scritto nel bilancio di previsione della Fondazione Guido d'Arezzo, braccio operativo nella cultura per il comune, insieme ad altri partner.

Mentre la manifestazione lirica, di indubbia qualità e risonanza, propone i suoi appuntamenti (nel fine settimana l'attesa Traviata all'Anfiteatro) si registrano malumori nella stessa maggioranza, relativi all'imponenza dei costi. Siamo molto al di sopra di Icastica, il contenitore culturale che in passato suscitò interesse e discussione. Nessuna presa di posizione ufficiale, per ora, come del resto lo stesso Comune, interpellato dal Corriere di Arezzo, si riserva di intervenire in merito. Il bilancio di previsione indica un'altra cifra di rilievo, oltre 200 mila euro per le attività espositive, con la mostra di Mimmo Paladino per la quale sono indicati 70 mila euro di trasporto delle opere. Il totale delle spese per la cultura arriva a 1,8 milioni. Somma record.

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Ghinelli ha puntato molto sul festival lirico dopo aver imboccato con decisione una strada che porti a identificare Arezzo, in Italia e nel mondo, associata alla musica. Ma i costi, al di là del bilancio sano della fondazione, lasciano molti perplessi.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 23 LUGLIO