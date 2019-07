Abbandona pitone lungo cinque metri davanti allo studio del veterinario e si allontana. L'animale era all'interno di un trasportino, è stato trovato dal personale dell'ambulatorio e del caso si sono occupati i carabinieri forestali. L'episodio è avvenuto ad Arezzo ed è scattata la denuncia contro ignoti con indagini per risalire all'autore del gesto. L'animale, un esemplare di pitone reticolato, è in buone condizioni, al momento è tenuto dal veterinario ma si renderà necessaria la sua collocazione in un centro che lo accolga, date le sue esigenze. Sempre i carabinieri forestali in un'altra circostanza si sono trovati davanti al caso di un procione, abbandonato sempre davanti ad un veterinario. Probabilmente il serpente apparteneva a qualcuno che dopo lo sfizio di possedere un animale esotico, lo ha ritenuto ingombrante e ha deciso di liberarsene così.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 24 LUGLIO